MTÜ Saagu Valgus on mitu aastat järjepidevalt korraldanud lastele jõulupidu ning annetuste toel teinud neile kingipakid. Ehkki hetkeseisuga Raplas enam Saagu Valguse kontorit ega kauplust ei ole, on jätkunud laste huviringides käimise toetamine ning ka tänavu korraldati jõulupidu, kuhu kutsuti 140 last kogu maakonnast.

Stina Andok / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 21. detsembri Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal Saagu Valguse Rapla osakond sulgeb uksed Heategevuslik fond MTÜ Saagu Valgus lõpetab oktoobrikuuga tegevuse Raplas, kohas, kus MTÜ huvihariduslik osakond viis aastat tagasi aprillikuus alguse... Saagu Valgus jagab Euroopa Liidu toiduabi Eile saabus MTÜ Saagu Valgus ruumidesse Euroopa Liidu toiduabi. Hommikul hakkasid töötajad tublide vabatahtlike abiga abivajajate pakke komplekteerima...