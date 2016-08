Tallinn-Rapla raudteeremont jõudis poole peale 

Sel nädalavahetusel lõpevad Tallinna ja Rapla vahelise raudteetrassi suuremad remonditööd lõigul Kohila-Hagudi, kogu trassi hõlmavatest töödest on valmis pisut üle poole.

Remonti tegeva firma OÜ GoTracki juhataja Kalvi Pukka sõnul on tööd siiani edenenud plaanipäraselt ning suuremaid viperusi pole suve jooksul ette tulnud. “Oleme jõudnud töödega laias laastus poole peale ning tehtuga võib seni rahule jääda. Ballastipuhastamise tööd saime juulikuu alguseks lõpetatud, kokku vahetati killustik välja 22 kilomeetril.” ütles Pukka. “Sel nädalavahetusel lõpetame kapitaalremondi Hagudi ja Kohila vahelisel lõigul, kus lisaks ballastipuhastustööle asendati neljakilomeetrisel lõigul nii rööpad kui ka liiprid uutega.”

Järgmisest nädalast saab antud lõigul sõita kiirusega kuni 80 km/h, projektijärgse maksimumkiirusega 120 km/h saab raudteel sõita järgmise aasta teisel poolel. “Rongikiirused kohe ei kasva, nendega tuleb kannatlik olla,” rääkis Pukka. “Raudteed täidetakse killustikuga kokku kolm korda, neutraliseeritakse rööbastes pinge, keevitatakse kokku, korrigeeritakse rööbastee geomeetria, stabiliseeritakse tee ning alles seejärel jõuame projektijärgsete sõidukiirusteni.”

Pärast Kohila-Hagudi lõigu tööde lõppu kolib remont edasi Kiisa ja Kohila jaama vahelisele lõigule, kus lisaks ballastile vahetatakse uute vastu välja ka liiprid ja rööpad. Pukka sõnul on ilm remonditööde tegemiseks olnud üldiselt soodne.

“Siiamaani on ilmaga päris palju õnne olnud, liiga kõrge temperatuur on seganud rööbastega seotud töid kõigest mõnel päeval,” selgitas Pukka. “Kuuma ilmaga paisuvad rööpad pikisuunal liiga palju ning siis ei saa neid töid teha.” Ettevalmistavaid töid teeb Go Track nädala sees öösiti, suuremad tööd tehakse ära laupäeva hommikust pühapäeva õhtuni kestva pikema perioodi jooksul.

“Kindlasti soovime tänada mõistva suhtumise eest kohalikke elanikke, keda ümberkorraldused liikluses ja remondiga paratamatult kaasas käiv müra on häirinud. Me omalt poolt proovime töid teha nii, et elanike igapäevaelu võimalikult vähe segada,” lisas Pukka.

Töödega jätkab Go Track sügisel nii kaua, kuni ilm lubab. Praegu remonditakse ühe nädalavahetusega keskeltläbi 1500-2000 meetrit raudteed. “Proovime sel aastal ära teha võimalikult suure mahu, aga eks kõik sõltub ikkagi ilmast,” nentis Pukka. “Lisaks raudteele oleme rekonstrueerinud ka ülesõite. Selle nädala lõpuks on seitse neist täiesti valmis.”

Tallinn-Rapla raudteeremondi tööde lõpptähtaeg on 31. oktoober 2017. Sõiduplaanid ning operatiivne reisiinfo asendusbusside ja muude praktiliste asjaolude kohta on leitav Elroni kodulehelt http://elron.ee/tapa-tartu-ja-liiva-rapla-raudteeremont-soiduplaanid-ja-praktiline-info/.

