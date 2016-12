Terve elu maadluse keskel – Harri Koiduste

Ei möödu naljalt ühtegi aastat, kui MK Juhan ei tõuse Eesti maadluse meistrivõistlustel võidetud medalite arvult edukaimaks klubiks. Esikoht võideti ka tänavu. See oli eelduseks, et maadlusliit nimetas MK Juhani hooaja lõpuüritusel Eesti parimaks maadlusklubiks.

Raplamaa Sõnumid istus veel enne aasta lõppu laua taha klubi ühe asutaja ja treeneri Harri Koidustega, kes tähistas 17. detsembril 75. sünnipäeva.

Maadlus on Koidustet saatnud terve elu. Noore poisina alustas ta Märjamaal treeninguid legendaarse treeneri Juhan Kalde käe all. Selle mehe järgi on loomulikult nime saanud ka 1999. aastal asutatud MK Juhan. Harri Koiduste on maadlust näinud nii sportlase, treeneri, võistluste korraldaja kui kohtuniku pilgu läbi. Ta on tulnud omal ajal Eesti meistriks ning esindanud ENSV koondist rahvusvahelistel võistlustel. Pole ime, et ta sedavõrd pikaks ajaks on oma armastatud spordiala juurde jäänud. Nüüd aga ütleb teenekas mees, et oleks aeg oma kohustused mantlipärijale edasi anda. Õiget inimest on ta enda sõnul otsinud juba viisteist aastat.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

