Uus Kullamaa-Märjamaa elektriliin parandab 3000 majapidamise olukorda

Esmaspäeva lõuna ajal lõigati Märjamaal sümboolselt läbi vana kaabel ja Elektrilevi võttis ehitajalt vastu uue, Kullamaalt Märjamaale kulgeva elektriliini.

Seeläbi paraneb elektrivarustuskindlus ligi 3000 majapidamise jaoks Märjamaa vallas ja Laukna ümbruses. Elektrilevi võrgus on see 20 aasta järel esimene uuele trassile ehitatud 110-kilovoldine elektriliin.

Tänavu veebruaris alanud töödega ehitati kokku 22 kilomeetri pikkusel trassil täiesti uut liini 16 kilomeetri ulatuses Lauknalt Märjamaani. Varem said Märjamaa valla elanikud elektri Ellamaalt kulgeva 31-kilomeetrise õhuliini kaudu, uus liinitrass otsustati kulude kokkuhoiuks rajada lühemat teed pidi Kullamaa alajaamast. Ellamaa-Märjamaa 52 aastat vana õhuliin demonteeriti pärast uue liinitrassi valmimist.

“Endine liin oli oma aja ammu ära elanud – puitmastid mädanesid ja äike põhjustas elektrikatkestusi. Uus liin paikneb kõrgemal, sel on piksekaitseseadmed ning tugevad betoonist ja rauast mastid. Kõik see vähendab ilmastikust tingitud rikete ohtu,” ütles Elektrilevi varahalduse juht Jaanus Tiisvend. Ta kiitis, et liinitrassi rajamisel tegi väga head tööd projekteerimisfirma, kel õnnestus saada kooskõlastused suhteliselt lühikese aja jooksul ligikaudu 100 kinnistu omanikuga. Liini ehitas Empower AS, töö maksis 1,15 miljonit eurot.

AS Empower suutis tööd lõpetada plaanitust koguni kolmveerand aastat varem. „See pole meie kõige keerulisem objekt või pikim ehitatud liin, aga see ei vähenda tehtu tähtsust,“ rääkis Empoweri juhatuse liige Jaanis Järvet. Taustal jooksnud pildid näitasid päikselisi tööpäevi, kuid oli ka kaadreid, kus tehnika kippus pehmetes kohtades „uppuma“.

Reet Saar / foto: Reet Saar

