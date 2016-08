Vihm on tänavust viljasaaki mõjutanud erinevalt

Kevadine põud ning augustikuu tugevad, sagedased sajud on mõne põllumehe viljasaagi täielikult rikkunud, teise põlluharija oma aga mitte oluliselt.

Mõned põllumehed on praeguseks välja öelnud, et selle aasta viljasaak jääb alla igasugust arvestust. Viljakoristuse päevi on just viimase kuu jooksul olnud vähevõitu, need üksikud päevad tähendasid põllumeestele pikki tööpäevi. Käru valla Kädva küla põllumees Tarmo Vest ütles, et viljasaagist pole üldse mõtet rääkidagi, sest seda lihtsalt ei ole. Osa talivilja jäigi mehel põllule, sest suure niiskusega olid terad kasvama hakanud, mistõttu tuli osa põllumaast lihtsalt üle niita.

Suvivilja saab Vesti sõnul veel õnneks koristada, kuid iga vihmane päev võtab jälle ühe tööpäeva vähemaks. Suvi on tema sõnul olnud juba kevadest saadik ebasoodne ning paljuski jäädi lootma lubatud soojale ja ilusale augustile. Kuid august on olnud kõike muud kui ilus. Väheste kuivade ilmadega on ta enda sõnul rakkes hommikust öötundideni, et võimalikult suur kogus saaki ikka kätte saada.

Kokku oli Vestil saak vaja koristada umbes 330 hektari suuruselt pinnalt. 70 hektarit on ta oma sõnul juba maha kandnud ja lihtsalt üle niitnud. Suviviljadest on veel maas 120 hektarit kaera, tatart, mille koristamiseks oodatakse kuiva ilma. Selline kehv vilja-aasta mõjub põllumehele üsnagi laastavalt. Vesti sõnul tal küll õnneks loomi ei ole, aga kitsamalt tuleb edaspidi läbi ajada sellegipoolest. Ära tuleb jätta soovitud investeeringud ning võib-olla lausa loobuda mõnest põllutöömasinast.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

