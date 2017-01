Võitlus Rapla liiklusbüroo pärast jätkub

Rapla maavanem Tõnis Blank saatis 16. detsembril majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse kirja autoregistribüroode ümberkorraldamise või sulgemise osas. Ministeeriumi vastust on oodata sel nädalal.

Kirja saatis maavanem majandus-ja taristuministrile Kadri Simsonile ning ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministrile Urve Palole. Blank ütles kirjas, et Rapla büroo oli esimene, mille ümberkujundamist planeeriti, kuid millest tema sai sisuliselt teada alles siis, kui maanteeamet oli oma ümberkujundamisotsused juba langetanud. Rapla ARK büroo suleti eel­mise aasta juunis maavanema sõnul praktiliselt ette hoiatamata ja ühtegi kohapealset institutsiooni informeerimata.

„Kohe peale Raplas Savi tänaval asunud teenindusbüroo sulgemist ja töötajate koondamist sai selgeks, et ära on lõhutud toimiv organi­satsioon. Maanteeameti poolt hakati küll vigu parandama, kuid tulutult. Teenused on kaugenenud ja vaid osaliselt taastunud,“ seisab maavanema kirjas.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

