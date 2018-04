Töötukassa prognoosib Raplamaale kokkade ja juuksurite tööjõupuudust

Plaan asuda õppima kokaks või juuksuriks tõotab töötukassa värske prognoosi põhjal olla asjalik mõte. Eelmise nädala reedel, 16. detsembril avalikustatud tööjõuvajaduse baromeetri kohaselt on Rapla maakonna tööandjatel lähima kaheteistkümne kuu jooksul puudus nii kokkadest, juuksuritest, poemüüjatest, veoautojuhtidest kui ka erinevatest oskustöölistest metalli- ja metsanduse valdkonnas.

See-eest näitavad trendid tööjõu ülejääki asutuste juhtide ja sekretäride osas. Näiteks on Rapla töötukassa kontoris praegu arvel neliteist töötut, kelle eelmiseks ametiks on märgitud administratiiv-, tegev- või mõne asutuse juht. Projektijuhte on arvel üksteist.

Tööjõuvajaduse baromeeter on kvalitatiivne meetod prognoosimaks lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoosi koostasid maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates võimalusel ka eksperte väljastpoolt. Sisuliselt andsid töötukassa maakondlikud osakonnad hinnangu igale ametile eraldi – kas lähima kaheteistkümne kuu jooksul on selliste oskustega inimeste ülejääk, puudujääk või on olukord tasakaalus.

Töötukassa Rapla osakond andis selles valguses hinnangu kaheksakümne kaheksale ametile. Seda tehti nii olemasoleva statistika kui ka tööandjatelt saadud tagasiside põhjal, selgitas Andrei Mitt töötukassast. Tulemused on kõikidele huvilistele tootukassa.ee veebilehe kaudu kättesaadavad. Eriti võivad minna sealt edasiseks karjäärivalikuks inspiratsiooni ammutama viimaste klasside õpilased. Info tuleb selgelt ja interaktiivselt kaardile – mis erialade inimesi tuleb lähima aasta jooksul puudu ning mis oskustest on juba praeguseks kujunenud ülejääk.

Siim Jõgis

