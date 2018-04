Ukselävelt sisse trügiv probleem

Praegu on küll ilus ja tore jõuluaeg, aga tahan kirjutada hoopis millestki sellisest, mille kohta ilusaid sõnu ei eksisteeri.

Hiljuti käisin Loomeruumis vaatamas dokfilmi “Sonita”, mis rääkis noorest Iraanis elavast afgaani tüdrukust, kes elab väga meestekeskses maailmas. Sonitat taheti suure summa eest temast palju vanemale mehele pruudiks müüa, et ta enda vend saaks oma naise eest maksta. Protestiks lõi lauljaks pürgiv Sonita räpplaulu “Brides for Sale”, millest on saanud internetisensatsioon. Oma muusikaga tahab ta jagada sõnumit, et lapsabielud on brutaalne ja vägivaldne tava, mis tuleb lõpetada.

Lapsabieluna defineeritakse abielu enne 18. eluaastat. Eks ole meilgi teismelisi, kes enne täisealiseks saamist abielluvad, kuid seda omal soovil ja vanemate nõusolekul. Mujal maailmas on aga sellised abielud sageli peale sunnitud. 30-40-aastased mehed abielluvad vaevu murdeikka jõudnud tüdrukutega. Abielu tähendus on seal hoopis teistsugune kui lääne ühiskonnas. Naistesse suhtutakse kui objekti, mitte nagu inimesse. Armastusest on üldjuhul asi kaugel.

Ma küll teadsin, et islamiriigid ei ole sellised kohad, kus naisi tähtsaks peetakse, aga siiski pani see film väga sügavalt mõtlema: olukord on hullem, kui tundub. Kui lüüa Google’i otsingusse sõna “lapsabielud”, on artiklid ja uudised sellised, mis mõnel nõrganärvilisemal sees keerama paneks. Võib ju tunduda, et see teema ei puuduta meid, kõik see toimub kusagil kaugemal. Aga pead liiva alla peita ja teha nägu, et see on ainult nende probleem, ei saa. Juba on lapsabielude probleemiga kokku puutunud näiteks Saksamaa ja Norra. Nii et see probleem trügib koos pagulastega aina lähemale.

Ma ei ole otseselt pagulaste vastu, kindlasti on nende hulgas väga toredaid inimesi. Aga kultuuriruum, kus lapsabielud on tavalised ja kust paljud pagulased pärinevad, on meie jaoks lihtsalt nii võõras. Palju lihtsam on aktsepteerida teist kultuuri, kui see pole su ukselävel. Ja see lapsabielude tava on väär, ükskõik mis küljest seda vaadata. Tahaks tegelikult lausa Koraani lugeda, et teada saada, kas tõesti on seal mingi vihje sellele, et täisealised mehed võivad abielluda lastega ja käituda nendega nagu täisealise naisega?

Lapsabielude põhjuseks on peale traditsioonide kindlasti vaesus ja tahe tüdrukute/naiste seksuaalsust kontrolli all hoida. Tulemuseks on aga tüdrukute kehv tervis ja suur suremus, kuna lapsi saadakse varem, kui selleks füüsiliselt ja vaimselt valmis ollakse. Abielludes kaotab tüdruk võimaluse haridusele, mis omakorda viib selleni, et vaesus hakkab taastootma vaesust.

Muidugi ei saa mina ega keegi teine minna mõnele selliselt elavale mehele ütlema, et vabandust, minu arvates pole see õige, mis sa teed. Tema enda arust ta ei teegi midagi valesti. Nii on alati olnud. Võimalik on aga kaasa aidata teavitustööle, rääkida sellest, miks lapsabielud ei ole õiged. MTÜ Mondo kaudu saab teha ka annetusi, et aidata naisi saada parem haridus ja töö. Ehk ühel hetkel toimub murdumine ja asjad hakkavad liikuma paremuse suunas.

Helerin Väronen / foto: erakogu