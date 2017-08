Rapla teenindus avas uksed uues asukohas

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman



Mitu kuud kestnud remonditööd Rapla politseijaoskonnas on lõppenud ja siiani Rapla riigimajas asunud PPA teenindus on kolinud politseiga sama katuse alla. Tänasest alates tuleb seega passi ja ID-kaardi taotlemiseks Savi tänavale minna.

Esmaspäeva hommikul olid esimesed kliendid juba kohal. Ka politsei maskott Leo testis usinalt tehnikat ja tegi endast isikut tõendava dokumendi jaoks pilte.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus kuulutas teeninduse avatuks. Tal on hea meel, et kolleegid riigimajast on nüüd politseiga sama katuse all. Nii saavad nad ühistest tegevustest rohkem osa.

Samal ajal loodab Ruus, et üleminek toimub suuremate tõrgetega ja inimesed annavad tagasisidet, kuidas olukorraga rahul on. Selge on see, et kesklinna piirkonnas elavate inimestel tuleb nüüd pikem teekond ette võtta. Samal ajal tuletab Ruus meelde, et Rapla ei ole tegelikult nii suur linn ja vahemaad ei ole pikad.