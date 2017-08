230 last panid suvele sportliku punkti

Siim Jõgis / fotod: Piia-Liisa Koll

Viimased üheksa aastat on Rapla ja lähiümbruse lapsed saanud Rapla Vesiroosi gümnaasiumi staadionil panna suvele sportliku punkti. Nii ka tänavu. ATO Spordiklubi korraldatud laste 9. mitmevõistlus toimus laupäeval, 26. augustil ning kõikides vanusegruppides kokku võttis sellest osa 230 last.

Eesti räppar Suur Papa ehk Arop andis mõned aastad tagasi välja laulu “A.V.R.” ehk “Augusti viimane reede”. Kui seda analoogi kasutada, on laste mitmevõistlus A.V.L. ehk augusti viimane laupäev. See on olnud korraldajate üks soovidest selle sündmuse planeerimisel juba aastaid – saata lapsed sügise alguses lasteaia- ja kooliteele sportlikus meeleolus. Seni on see õnnestunud.

Ürituse formaat on iseenesest lihtne. Ennelõunal võistlevad kolme- kuni kuueaastased lapsed. Tegelikult saavad vanemad registreerida ka nooremaid lapsi. Nemad võistlevad mini vanusegrupis. Iga laps võistleb täpselt nii mitmel alal, kui vana ta on. Kolmeaastased lapsed teevad kolme ala (sprint, kaugushüpe, pallivise), kuueaastased kuut ala (sprint, kaugushüpe, pallivise, jalgpall, topispallijänn, 400 m jooks) ning kümneaastased kümmet ala (sprint, kaugushüpe, pallivise, jalgpall, topispallijänn, 400 m jooks, korvpall, võrkpall, kastironimine, jalgratas).

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.

Logi SisseOsta pääse!