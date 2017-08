Gert Dorbek: Tahaks eelmise hooaja tulemust vähemalt korrata

Siim Jõgis / foto: Siim Solman



Algavaks hooajaks Avis Utilitas Raplaga liitunud tagamängija Gert Dorbek (32) ütles, et eesmärgid tulebki kõrged seada ning tema tahaks väga eelmise hooaja tulemust vähemalt korrata ehk mängida Alexela meistriliiga finaalseerias.

Dorbek on praeguse seisuga Avis Utilitas Rapla vanim ja kogenuim mängija. Viimastel hooaegadel on ta esindanud nii BC Kalev/Cramo kui ka Tartu Üilikooli värve. Ühe hooaja 2008-09 on ta mänginud ka Ukraina kõrgliigas, kuuludes Zaporožje Ferro-ZMTU meeskonda. Eesti koondises tegi ta debüüdi 2003. aastal. 2015. aastal mängis ta koondisega Riias toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril. Mängijana on ta tulnud viis korda Eesti meistriks. Lisaks on tal Eesti meistrivõistluste auhinnakapis kaks hõbemedalit ja neli pronksi.

Kuidas uue hooaja ettevalmistus seni kulgenud on? Olete uue keskkonnaga kohanenud?

Ettevalmistus kulgeb samm-sammult. Hooaja alguseni jääb veel natuke aega. Minu jaoks see küll uus keskkond ei ole. Eesti on väike ja kõik tunnevad nagunii kõiki. Kohanemisega probleeme ei ole.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.

Logi SisseOsta pääse!