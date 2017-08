FOTOD JA VIDEO: Kas Keava rabas võib olla meteoriidikraater?

Katri Reinsalu / fotod, video: Siim Solman.



Tarsi talu peremees Illar Olesk astus ühel hommikul Raplamaa Sõnumite toimetusest läbi. Teda on juba pikemat aega närinud mõte, et tema kodu lähedusse on ehk kunagi ammustel aegadel meteoriit kukkunud. Mõte iseenesest on intrigeeriv ja nii haarasimegi drooni kaasa, et Keava raba saladusi uurima minna.

Selleks, et potentsiaalse meteoriidikraatriga tutvust teha, tuleb enne Tarsi talust väike sõit ette võtta. Mõned kilomeetrid rahulikku autoga loksumist ja peatume põhimõtteliselt keset raba. Selgub, et sealt edasi tuleb jala minna. Sobivate jalanõude puudumisel otsustan neist üldse loobuda. Edasi jätkame paljajalu läbi raba.

Isegi kui meil ei õnnestu mõne iidse taevakeha jälgi rabast leida, on see väike seiklus meeldejääv. Selles on kohe midagi erilist, kui keset tööpäeva külma rabavett oma varvaste vahel tunned.

Jalutame mõned sajad meetrid ja Olesk ütleb, et olemegi kraatri keskel. Kui nüüd rahulikult ringi vaadata, tuleb tõesti tunnistada, et kaugemal paistab kõrgem vall, mis meid ümbritseb.

Tarsi talu peremees ütleb, et moodustist märkas ta aastaid tagasi. Ta on selles asukohas juba 27 aastat elanud ning ümbruskonnaga tuttavaks saanud. Oma tähelepanekust on ta sõpradele ja tuttavatele rääkinud. Samal ajal tõdeb mees, et ega tal pole ju seda kindlust ka olnud, kas asi õige on. Aastate jooksul on see teda aga närima jäänud ja nüüd on Olesk uurimise tõsisemalt käsile võtnud.

