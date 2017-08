Ly Vaikmets-Vainu esimene maalinäitus jutustab merest

Stina Andok / foto: Stina Andok.



Hobimaalikunstnik Ly Vaikmets-Vain avas esmaspäeval, 28. augustil Märjamaa raamatukogus oma esimese personaalnäituse „Mere jõulisus tema rahus ja tormis“.

Vaikmets-Vain tutvustab end näituse avamisel kui nelja lapse ema ja lasteaiaõpetajat, kellel on mitmeid hobisid, nende hulgas laulukooris laulmine, rahvatantsuringis osalemine ja toitlustamine. Alates 2015. aastast lisandus sinna nimekirja ka maaliringis käimine. „Kardan elu maha magada, et ei saagi kõiki asju proovida,“ põhjendab naine oma mitmeid huvialasid. Paar aastat tagasi maalimisega alustanud Vaikmets-Vain ütleb naerdes, et ei olnud enne värvinud muud kui vaid aknaid, kuid uppus siiski uude hobisse selle sõna kõige paremas tähenduses.

Esimene personaalne viieteistkümnest maalist, mis kujutavad nii merd kui ka selle kallast, koosnev maalinäitus „Mere jõulisus tema rahus ja tormis“, sündis tänu hobikunstniku aukartusele mere ees. Meri on Vaikmets-Vainu jaoks imetlusobjekt oma võimsuse ja iluga, kuid tekitab ka omajagu hirmu. Lisaks on naisel enda sõnade järgi purjelaevade vastu nõrkus ning neid võib leida ka üsna mitmelt näitusel olevalt maalilt.

Kord kuus maaliringis kohtudes on Vaikmets-Vain õpetaja Inga Sule käe all saanud selgeks maalimise põhitõed, kuid on interneti abil tehnikaid ka juurde õppinud. Hobikunstniku eeskujuks on impressionistid, eelkõige Monet. Eesti kunstnikest inspireerivad enim Konrad Mägi teosed ning oma kodukandi kunstnike Johannes Võerahansu ja Uku Masingu looming. Maalides kasutab Vaikmets-Vain sageli inspiratsiooniallikana loodusfotosid, kuid vahel fantaseerib ka ise. Alles õppivale maalikunstnikule kohaselt katsetab naine erinevaid võtteid ja stiile, seega on näitusel väljas olevad maalid kohati väga erinevad.

Vaikmets-Vain on hiljaaegu saanud inspiratsiooni aga hoopis kultuurmustikate lopsakatest põõsastest ning annab lootust, et tema järgmine maalinäitus võiks kujutada marjasid Eesti looduses.