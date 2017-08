Maakondlik laulu- ja tantsupidu muudab asukohta

Helerin Väronen / foto: Alice Võsu.



Eile, 29. augustil toimus Raplamaa järgmise aasta maakonna laulu- ja tantsupeo koosolek, kus plaanide tegemisega mindi täpsemaks. Oluline muudatus on peo asukohas, milleks saab ilmselt Tammemäe asemel Rapla Vesiroosi gümnaasiumi staadion.

Kuna septembris peab olema paigas, milline tuleb maakonna laulu- ja tantsupeo repertuaar, peeti maavanem Tõnis Blangi juhtimisel laiemale ringile mõeldud koosolek. Paika on pandud peo aeg, 10. juuni. See päev valiti põhjusel, et päev varem on Eesti Segakooride Liidu suur laulupäev, millest võtavad ehk osa ka Raplamaa koorid.

Kuna Tammemäe lava ehituse esimene hange nurjus ja nüüd on välja kuulutatud teine hange, võib arvata, et juuniks see lava veel peopidamiseks valmis ei ole. Nii leiti, et peab olema plaan B.

