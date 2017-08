Õrn, kuid enesekindel luik Rebaseuru laval – Cygne

Siim Jõgis / foto: Siim Solman.



Ameerika Ühendriikidest pärit lauljanna Cygne on esinenud 23 riigis. Tema elu seisnebki pidevas tuuritamises ühest esinemispaigast teise. Päeval reisib ta ringi, et õhtuks õige koht üles leida. Tihtipeale ta isegi ei tea, kuhu pärast kontserti magama saab heita. Teisipäeva, 22. augusti õhtul esines ta Rapla kõrtsis Rebaseurg.

Ta on parajasti oma seitsmendal Euroopa turneel, mis koosneb kokku viieteistkümnest kontserdist. Neist kolmteist on Eestis. Ja selleks on hea põhjus. Ta ütles, et siin talle meeldib. Tema artistinimi Cygne tähendab prantsuse keeles luike ja huvitaval kombel oligi tema olemises miskit, mis seda majesteetlikku lindu meenutas. Mõneti habras, kuid samas väga kaunis. Õrn, kuid enesekindel ja teadlik sündmustest, mis tema ümber aset leiavad.

2016. aasta Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste ajal toetas ta demokraatide kandidaati Bernie Sandersit. Praegune president Donald Trump talle ilmselgelt ei sümpatiseeri. See tuli välja nii intervjuust kui ka lugudest, mida ta rääkis oma laulude vahepeal.

Cygne on üles kasvanud New Yorgis, kuid nüüd seob ta end rohkem Santa Cruzi maakonnaga Californias. Pikkade tuuride ajal ta regulaarselt koju ei jõua ning nii ta ütleski, et viimase paari aasta jooksul ei olegi tal kodu olnud. Pidevalt tuleb ringi reisida.

Tema muusika on rahulik ja mõtisklev. Teisipäeva õhtul tõi see Rebaseurgu usutava California olustiku. Laulude viisi ning sõnad on ta ise kirjutanud ning lihtlabast “Oh, I love you, baby” maiku neil juures ei olnud. Siirus ja enesekindlus. See on haruldane kombinatsioon ning Cygne’i puhul ei tule puudu kummastki.

Rebaseurg ise on mõneti samuti ameerikapärase õhustikuga. Nagu astuks mõnda Texase pubisse. Seinal on pilt Marilyn Monroest, baariletil Ameerika Ühendriikide kaart.

Te reisite palju ringi, et iga päev järgmisesse kohta esinema jõuda. Kas te naudite sellist elu?

Cygne: Ma pean seda tegema. Reisimine on tegelikult raske, sest mul ei ole mitu aastat kodu olnud. Seega ei olegi küsimus nii väga reisimises, vaid selles, et ma elangi, olles pidevalt teel. Ükskõik mis takistus satub mu teele päevasel ajal, igal õhtul, kui ma esinen laval, tunnen, et see on seda väärt.

Mitmes Euroopa tuur see teie jaoks on?

Seitsmes, aga Eestis olen alles teist korda. Eelmisel aastal olin esimest korda.

Kas teile meeldib siin?

Jah, ma armastan seda maad.

