FOTOD: Passi saab nüüd politseijaoskonnast

Katri Reinsalu / fotod: Siim Solman.

Mitu kuud kestnud remont Rapla politseijaoskonnas on lõppenud ja siiani Rapla riigimajas asunud teenindus on politseijaoskonnaga sama katuse alla kolinud. Nüüd tuleb seega passi ja ID-kaar­di taotlemiseks Savi tänavale minna.

Esmaspäeva hommikul käis töö teeninduse uutes ruumides juba kella üheksast. Esimesed kliendid olid kohal, et dokumente taotleda. Töösagina taustal ütles paar sõna Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus.

Ta väljendas heameelt, et kolleegid on nüüd ühise katuse all. See on ka üks teeninduse kolimise põhjuseid. Riigimajas töötanud inimesed jäid paratamatult politsei tegevustest natuke eemale. Nüüd on neil aga ilusad ja head ruumid. Samuti on ühise katuse all lihtsam töötajate asendamisi korraldada.

Samas oli kolimise taga ka turvalisuse küsimus. Lisaks tavalisele passile saab teeninduses taotleda näiteks relvaluba. On hea, kui need toimingud tehakse politseiga samas majas.

