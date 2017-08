Purkus hakatakse renoveerima Vabadussõja mälestussammast

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

Purku Vabadussõja mälestussammast, mille seisukorra hindas muinsuskaitseamet paar aastat tagasi kehvaks, on hakatud renoveerima. Mälestussamba restaureerib ja korrastab selle ümbruse Silur OÜ, tööde valmimise tähtaeg on septembri lõpp.

Eesti iseseisvuse eest langenute mälestuseks avati Purku koolimaja juures mälestussammas esmakordselt 1930. aastal, selle valmistas Richard Hammer. Sammast on kahel korral lõhutud, aastatel 1941 ja 1950. Nii on originaalsest mälestusmärgist alles vaid nimetahvel 21 langenu nimega. Praegu kannab mälestusmärk endas ka mälestust taasiseseisvumise ajal toimunud ühiskondlikest protsessidest. 1988. aastal teist korda taastatud ja 1989. aastal pidulikult avatud mälestussamba olukord hinnati aga 2015. aastal muinsuskaitseameti poolt halvaks.

Nüüd on Raikküla vallavalitsus võtnud mälestusmärgi restaureerimise ette. Töid teostatakse vastavalt muinsuskaitseameti peadirektori rahastamise otsusele 2. jaanuarist (käskkiri nr 1-A „2017 projekti „Vabadussõja mälestussamba restaureerimistööd“). Raikküla vallavalitsuse arendus- ja finantsnõunik Marju Teiverlaur sõnas, et ta võttis ühendust viie firmaga, kuid vaid üks vastas talle ja see oli Rapla ettevõte Silur OÜ. Nende tegevusvaldkond on muuhulgas eriehitustööd, mille alla kuuluvad ka konserveerimine ja restaureerimine. Samba juures tehtavate tööde jaoks ei pidanud riigihanget välja kuulutama, kuna selle maksumus jääb alla piirmäära.

Vabadussõja mälestussamba restaureerimistööde käigus on plaanis taastada tahvlile kirjutatud nimed ning daatumid, mis on aja möödudes tuhmunud, ning täita, armeerida ja krohvida sammast ümbritsevate betoonpiirete avaused. Töid alustatakse lähiajal ja valmimise tähtaeg on 29. september.

Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor Mikk Mutso sõnas, et see on väga tervitatav ja tänuväärne, et Purku vabadussamba heakord taastatakse. Eriti hea on see, et selline töö saab tehtud enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Silur OÜ juhatuse liikmel Margo Lillel on olemas tegevusluba ajaloomälestiste, ehitismälestiste, tööstusmälestiste, UNESCO maailmapärandi konserveerimise ja restaureerimise valdkonnas ning ka kivi- ja müüritööde valdkonnas.

