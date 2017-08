Rahvusvaheline maadlusliit kehtestas uued kehakaalud

Raplamaa Sõnumid/ foto: Siim Solman



Rahvusvahelist maadlust organiseeriv komisjon istus pärast Pariisis lõppenud maailmameistrivõistlusi koos, et üle vaadata ala reeglid ning valida erinevate vanuseklasside tiitlivõistluste korraldajariigid.

Kõige rohkem arutleti uute kaalukategooriate üle ning anti ka omapoolsed nõuanded, kuidas erinevates maadlusstiilides käituma peaks. Juba varem on juhtivad ametnikud mõista andnud, et tahetakse liikuda seniselt kaheksalt kaalukategoorialt kümne peale, kuid suurim probleem on olnud see, kuidas tehtavad muudatused saada kõige paremini klappima olümpiamängude kuue kaalukategooriaga. Lõpuks võeti komisjonis üsnagi konservatiivne seisukoht ning kõige rohkem muudeti kreeka-rooma maadluse kategooriaid, kirjutab portaal unitedworldwrestling.org.

Vabamaadluses jäid kehtima senised kaheksa kaalukategooriat ja neile lisati lihtsalt 79 kg ja 92 kg klassid. Olümpial maadeldakse kategooriates 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg ja 125 kg. Alles jäävad ka senised vahepealsed kategooriad 61 kg ja 70 kg, millele siis lisatakse eelpool mainitud 79 kg ja 92 kg.

Naistemaadluses nihutati erinevaid kategooriaid 1-2 kilo võrra ning olümpial maadeldakse edaspidi klassides 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg ja 76 kg ning teistel võistlustel on eraldi arvestus ka kategooriates 55 kg, 59 kg, 65 kg ja 72 kg.

Kreeka-rooma maadluses nihutati enamikku kategooriaid ning edaspidi on olümpiaklassid 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg ja 130 kg. Teistel võistlustel lisanduvad veel 55 kg, 63 kg, 72 kg ja 82 kg. Juuniorid ja U-23 maadlejad hakkavad võistlema täiskasvanute kategooriate järgi.