Raplamaa Haigla seisukord on nõukogu hinnangul hea ja stabiilne

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman.

Raplamaa Sõnumitele teadaolevalt ei ole Raplamaa Haiglas enam kirurgiaosakonda. Milliseid teenuseid siis Raplamaa Haigla patsientidele pakub?

Nõukogu liige Tõnis Blank sõnas kõigepealt, et suvisel ajal pole nõukogu koosolekuid toimunud, aga lisas kohe, et tema teadmist mööda pärast eelmise aasta maikuus tehtud kärpeid muid olulisi ümberkorraldusi tehtud pole.

„Alates 1. maist rakendus kokkuhoiu eesmärgil Rapla haigla EMO (erakorraline meditsiiniabi) osakonnas uus töökorraldus. Enam ei saa öised pöördujad tingimata anestesioloogi abi, teha analüüse ega röntgenpilte,“ kirjutas Raplamaa Sõnumid eelmisel aastal.

Kuigi tollal langetati otsuseid nõukoguga aru pidamata, on need Blanki sõnul olnud vajalikud. Vaadati statistikat, mille tulemusel oli selge, et tõsiseid pöördumisi oli väga vähe. Ei olnud majanduslikult mõistlik hoida palgal meditsiinipersonali täiskoosseisu ööpäev ringi. Blank tunnistab, et sellised kärped on esmapilgul valusad, kuid kui haigeid ei ole, siis ei ole mõtet ka osakonda täismahus töös hoida. „Emotsionaalselt muidugi tekitab see probleeme ja küsimusi,“ sõnas ta.

