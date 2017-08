Tenniseleht: Donatas Narmont: Sisehalli rajamine annab tenniseharrastusele tõuke

Siim Jõgis / foto: Siim Solman



Nüüd on korras. Allkirjad on paberil ja visioon selge – Rapla peab saama tennise sisehalli. Kolmapäeva, 23. augusti õhtupoolikul sõlmiti kolmepoolne ühiste kavatsuste protokoll, mille tulemusena kerkib Raplasse tennise sisehall.

Jõe tänava tenniseväljakul toimunud pidulikul allkirjastamisel osalesid Rapla Tenniseklubi esindajana Donatas Narmont, Rapla valla kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Väino Sassi ja Sadolini spordihoone esindajana Heiti Vahtra.

Uue halli asukohaks on välja valitud Sadolini spordihoone kõrval asuv krunt. Sisehalli rajamine on Rapla Tenniseklubi plaanides olnud juba pikka aega. See võimaldaks läbi viia nii treeninguid kui ka turniire aasta ringi. Praegu toimuvad Rapla Tenniseklubi võistlused ja treeningud Jõe tänava tenniseväljakutel, mida saab kasutada vaid soojal ajal. Praegu on klubil 44 liiget ja klubi egiidi all toimub igal aastal ligikaudu 20 võistlust. Rajatavasse halli plaanitakse rajada kolm või neli tenniseväljakut ning kaks sulgpalliväljakut. Plaanide kohaselt rajatakse need vastavalt rahvusvahelistele nõuetele, mis võimaldaks läbi viia suuremaid võistlusi.

Küsimustele vastas Rapla Tenniseklubi esindaja Donatas Narmont.

Ühiste kavatsuste protokollile said allkirjad alla. Kas süda on rahul?

Jah, süda on väga rahul. Mõnes mõttes on see suur kergendus. Olen alati olnud selline inimene, kes ei taha asjadest enne rääkida või kiidelda, kui need on tehtud. Hallist oleme rääkinud aastaid ja inimesed on selle kohta ka küsinud. Olen neile öelnud, et see on plaanis ja ühel hetkel peab see saama teoks. Ka selle protokolli ettevalmistamisele eelnes suhteliselt palju tööd eri osapooltega. Kõige tähtsam on see, et endal peab olema sisemine veendumus ja usk, et asi saab tehtud.

Kas protokolli allkirjastamine annab kindlustunde, et see hall kindlasti valmis ehitatakse?

