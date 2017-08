Uues Rapla vallas peab elu paremaks muutuma ka Juuru, Kaiu ja Raikküla inimestel

Alvar Kuusma

Kandideerin Rapla vallavolikogusse üksikkandidaadina. Kõigi eelduste kohaselt olen ka kõige noorem kandidaat käesolevatel valimistel, kuid vanus ei peaks olema barjäär heade ideede jaoks.

Uues Rapla vallas saab olema neli üksteisest vägagi erinevat valda, kõigil neist on oma ajalugu ja oma inimesed. Rapla vald peab pakkuma samu võimalusi nii neile inimestele, kes elavad väikestes külades, kui ka Rapla linna elanikele. Nii peaks saama ka külast, kus elab 30 inimest, päeva jooksul bussiga õigel ajal tööle ja koju sõita. See võib küll väike asi olla, kuid väikestest asjadest saavad alguse just suured asjad.

Milline võib Rapla vald olla kümne aasta pärast? Teame juba seda, et järgmisest aastast alustab Raplas riigigümnaasium ning 2026. aastaks peaks olema sõiduvalmis ka Rail Baltic koos peatusega Raplas. Mida muud on oodata, pole veel kindel. Kas Rapla vald teeb elu paremaks neil, kes elavad praeguses Juuru, Kaiu ja Raikküla vallas? Kindlasti jätkuvad teede hooldused Raplas ning ka mujal, samuti muutub paremaks ühistranspordi liiklus. Kuid ei saa kindel olla, kas uus vald renoveerib sotsiaalmaju, koole, kultuurikeskusi ja muid asutusi väljaspool Raplat.

Elan ise Juuru vallas ning näen, mida siin oleks vaja muuta. Ka Raplas on puudu linnale omaseid jooni. Kuid ei tohiks teha Raplat Tallinna eeslinnaks, vaid kohaks, kus inimesed tahavad elada väljaspool pealinnamelu.

Mida siis Raplas vaja oleks? Kuna olen noor inimene, oskan rohkem öelda, milliseid väljundeid võiks just noortele olla. Näiteks on Raplas alles renoveeritud skatepark ja rajatud korralik ujumisvõimalus. Rapla on sel aastal nimetatud korvpallipealinnaks, kuid peale korvpalli peaks edendama ka teisi spordialasid Raplas. Üks spordirajatis, millest on valimistega seoses juttu tulnud, on Rapla ujula. Ujula kohta on minu arvamus selline, et on vaja leida eraettevõtja, kes oleks sellest huvitatud, mitte kasutada selleks maksumaksja raha, sest Raplale üsna lähedal on olemas ujula Valtus ning ka kaugemal Märjamaal.

Need on vaid mõned üksikud mõtted, mis mul on.

Kuna olen üksikkandidaat, siis küsin tihti ka inimeste endi käest, mida nad Rapla vallas näha sooviksid ja mida võiks paremaks teha. Nii on võimalik saada teada, mida päriselt vaja läheb. Minu arvates ongi tähtis vallas teha seda, mida vaja ja mida inimesed tahavad.