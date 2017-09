Rapla volikogus avaldati taaskord umbusaldust

Katri Reinsalu.

Võib öelda, et tänaõhtune Rapla volikogu istung kulges umbusaldamise tähe all. Eelmisel istungil andis Rapla Vallakodanike Liit revisjonikomisjoni liikmele Harri Õunapuule valiku tagasi astuda või seista silmitsi umbusaldamisega. Pöördumisele kirjutas alla 13 volikogu 25st liikmest. Kuna Õunapuu ise vabatahtlikult tagasi ei astunud, siis oligi tänase volikogu esimene päevakorrapunkt umbusaldus. Nagu juba teada oligi, siis läks umbusaldus ka läbi. Uue revisjonikomisjoni liikme valimine jääb järgmise volikogu istungi päevakorda.

Sellega aga umbusalduse temaatika ei piirdunud. Veel enne kui volikogu istungiga üldse peale hakati luges Andrus Tamm ette avalduse. Sel korral oli see suunatud valla tänasele juhile Kalle Toometile.

Avaldusest selgub seisukoht, et tänane vallavanem pole oma töökohustuste täitmisega toime tulnud. “Valla suuremahulised investeeringud on korraldatud ebaprofessionaalselt ning ei ole kinni peetud kokkulepitud ajagraafikutest ega planeeritud maksumustest. Selle tagajärel on mitmed valminud objektid osutunud algselt planeeritust tunduvalt kallimaks,” sõnab Tamm. “Korduvad märkused finantsdistsipliini rikkumiste kohta on jäänud tagasisideta ning antud hetkel on seisame silmitsi olukorraga, kus mitmed planeeritud investeeringuobjektide valmimine on jätkuvalt tegemata või lükkunud kaugemasse tulevikku,” lisab revisjonikomisjoni esimees Andrus Tamm.

„Avalduse allkirjastajad leiavad, et Rapla vald vajab paremat juhtimiskvaliteeti, arvestamist laiemate kogukondlike huvidega, põhjalikumat eeltööd hangete korraldamisel ja investeeringute elluviimisel,“ seisab avalduses.

Oma arvamust on allkirjaga kinnitanud Andrus Tamm, Erti Suurtalu, Tanel Kuusemets, Kristjan Aller, Jane Schelejev, Alar Mutli ja Rain Oksaar. Menetletakse seda järgmisel volikogu istungil.