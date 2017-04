Arstiabi kättesaadavus on osa inimeste turvatundest

Märtsi lõpus külastas Rapla maakonda Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon. See andis Raplamaa Sõnumitele võimaluse esitada mõned tervishoidu puudutavad küsimused sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööministrile Jevgeni Ossinovskile, kes küll ise sellel maakonnavisiidil ei osalenud.

Olete lubanud tervishoiule rohkem raha. Kust see raha tuleb, mille arvelt?

Teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes kulutame Eestis tervishoiule võrdlemisi vähe raha. Sellest, et Eesti tervishoid on olnud aastaid alarahastatud ja et see on pidevalt halvendanud meie muidu maailmatasemel kvaliteetse arstiabi kättesaadavust, on aru saanud nii patsiendid kui ka tervishoiusektoris tegutsejad. Mul on siiralt kahju, et poliitilisel tasandil hädavajalike otsuste langetamiseni on jõutud alles nüüd, ehkki otsuseid tulnuks langetada juba kümmekonna aasta eest.

Karmi tõde näitavad ka uuringud. 2013. aastal jäi Eestis 11,3% üle 16-aastastest inimestest vajalik abi saamata, sest see oli kas liiga kallis, liiga kaugel või oli järjekord liiga pikk. Meie inimesed tajuvad, et arstiabi kättesaadavus on aastatega vähenenud. Arstiabi olemasolu ja vajadusel kättesaadavus on aga lisaks kõigele muule ka osa inimeste turvatundest.

Nii et olen tõepoolest esitanud valitsusele ettepanekud tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Laias laastus tähendab see tervishoiukulude konsolideerimist ehk seni ka eraldi riigieelarvest rahastatud teenuste liitmist haigekassa alla (sh HIV-ravi, hambaravi, kiirabiteenus), vanemahüvitise maksmise lõpetamist haigekassast ning seda, et riigieelarvest hakataks igal aastal maksma juurde vanaduspensionäride eest. Need on konkreetsed sammud, mille rahaline kate peabki selguma riigieelarvestrateegia aruteludes. Selge on, et vananeva rahvastikuga riigis suurenevad ka kulutused tervishoiule, mistõttu tuleb suurendada valitsussektori kulutusi tervishoiule. Ma olen põhimõtteliselt vastu sellele, et vajalik lisaraha peaks tulema patsiendi taskust.

Stina Andok / foto: Siim Solman

