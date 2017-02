Enn Eesmaa: Venemaa vastased sanktsioonid peavad jätkuma

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtus teisipäeval, 31. jaanuaril Rapla maavanema Tõnis Blangiga ning külastas maakonnavisiidi käigus mitmeid siinseid asutusi.

Päeva jooksul külastas Riigikogu aseesimees Raplamaa haiglat, Kehtna kutsehariduskeskust, ettevõtet Saarioinen OÜ, Alu lasteaia-algkooli uut maja ning kohtus lõpuks Rapla vallavanema Kalle Toometiga. Raplamaa Sõnumid sai Enn Eesmaaga jutule visiidi alguses pärast hommikust kohtumist maavanemaga. Juttu tuli muuhulgas ka sellest, kas Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid on end ära tasunud.

Hiljuti saabus uudis, et maavalitsused pannakse 2018. aasta 1. jaanuari seisuga kinni. Mis saab maakondadest kui haldusüksustest? Kas need jäävad alles?

Maavalitsus ei ole ju sama mis maakond. Esialgse idee kohaselt tuleb kohalikele omavalitsustele koos rahaga rohkem võimalusi ja vastutust. Mismoodi täpselt see olema saab, seda on tänasel päeval raske öelda. Tegemist on koalitsiooni otsusega, mitte ühe või teise erakonna ideega.

Selle kuupäevani on jäänud 11 kuud. Arvestades, et sellesse perioodi jäävad kohalike omavalitsuste valimised ja uute valdade moodustamine, on see üsna lühike periood. Kas teie hinnangul on see piisavalt pikk, et kõik ettevalmistused ära teha?

Arvan, et see on üsna kriitiline. Vahepeal räägiti, et see muudatus toimub juulis 2018. See oleks andnud pool aastat juurde. Võtame konkreetselt ühistranspordi küsimuse. Rap­lamaal ei ole veel ühistranspordikeskust. Neid on kogu Eesti peale praegu neli. Juhul kui ühistranspordikeskust ei suudeta järelejäänud aja jooksul moodustada, siis minu teada võtab need funktsioonid enda peale maanteeamet. Arutasime seda teemat [Rapla] maavanemaga. Probleeme selles valdkonnas jagub. Ainuke, mida ma soovitada oskan, on see, et maakond oleks tihedas kontaktis nendega, kes asju ajavad ehk ministeeriumiga.

Haldusreformi puhul on tekitanud küsimusi see, miks peab uue loodava omavalitsuse elanike arv olema vähemalt 5000. Ehk oskate selgitada.

Ega ma esmaallikat sellel numbril ei tea. Kui see otsustamine toimuks täna, siis oleks see number võib-olla 4000. Ennekõike on mõeldud sellele, et senised valdade funktsioonid säiliksid. Probleeme muidugi on.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

