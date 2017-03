Kalastuskunn OÜ on ettevõte, mis tegeleb kalastamistarvikute valmistamisega. Viimased poolteist aastat on firmas töötanud Kai, kes tarvikuid käsitööna valmistab. Vaatamata intellektipuudele saab ta etteantud tööga hakkama ning ülemus on rahul.

16. veebruaril toimus Märjamaa rahvamajas ettevõtjatele suunatud konverents “Erivajadusega inimene – tööandja võimalus”. Oma kogemustest erivajadusega inimeste tööga hakkama saamisest pidas ettekande Marko Eensalu, kes veab ettevõtet Kalastuskunn OÜ.

Kalastuskunn OÜ ja Kai koostöö sai alguse 2015. aasta novembris Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli ja töötukassa vahendusel.

Eensalu meenutas, et info intellektipuudega inimese palkamise kohta jõudis temani Saue ettevõtjate liidu kaudu. Sinna oli see edastatud Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni poolt, millega omakorda oli ühendust võt-nud Ülle Kiviste Vana-Vigala TTK-st.

Eensalu ütles, et ta otsis parajasti omale esimest töötajat ning tema jaoks ei olnud oluline, mis kanali kaudu ta selle leiab. Enda sõnul oli ta varem juba kaalunud palgata inimest, kellel on intellektipuue. Kaasa aitas see, et uus töötaja ei pea oma ülesandeid täitma tingimata Sauel, kus Kalastuskunn OÜ paikneb. Uue töötaja ülesanne on kalastustarvikute valmistamine käsitööna. Seda saab teha igal pool, ka oma kodus.

“Võtsin Üllega ühendust ja esimene inimene, kellega koostööd alustasin, sobiski,” rääkis Eensalu. Sobivaks inimeseks osutus Vana-Vigala TTK vilistlane Kai. Kooli lõpetas ta paar aastat tagasi kodumajanduse erialal ning jäi pärast seda tööturult kõrvale. Väikeses kohas on töö leidmine niigi raske ning eriti juhul, kui noorel inimesel on intellektipuue. Kui Eensalu Vigalasse kohale sõitis, sai Kai esmalt proovitöö, mis läks edukalt. Väikesed sõlmekesed said tehtud – järelikult motoorika on tal korras. Tegemist on rutiinse tegevusega, mis intellektipuudega inimesele täpselt sobib.

Siim Jõgis

