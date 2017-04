Haldusreform ja raamatukogud

Raamatukogudes saab laenata raamatuid ja ajakirju, lugeda värskeid lehti, koguda andmeid uurimistöö jaoks, seal on avalikud internetipunktid jne. Raamatukogud on kohalikud infokeskused, seal on postipunktid, külakeskused ja paljudes kohtades on nad kujunenud tõelisteks kogukonnakeskusteks. Milliseks kujuneb aga raamatukoguvõrk pärast haldusreformi, ei tea isegi kultuuriministeerium, kus praegu uut rahvaraamatukogu seadust välja töötatakse.

Raamatukogude ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega pandud omavalitsuste kohustuseks. Kehtiv rahvaraamatukogu seadus sätestab ka, millise tihedusega peab raamatukogu võrk olema (nt väljaspool linnu peab olema vähemalt üks rahvaraamatukogu keskmiselt kuni 500 elanikuga teeninduspiirkonna kohta (§ 4). § 14 kohaselt määrab rahvaraamatukogu teeninduspiirkonna kohalik omavalitsus arvestusega, et ükski paikkond ei jääks raamatukogu teenindusest välja.)

Tegelik elu on aga omavalitsustes väga erinev, ütles 12. aprillil Rapla maakonna raamatukoguhoidjatega kohtunud kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm. Mõnes suures omavalitsuses ei ole seadusest kinni peetud. Teisalt on mitmel pool viidud raamatukogud ühe keskse raamatukogu juhtimise alla ja/või muudetud haruraamatukogudeks või teeninduspunktideks. Need aga ei ole iseseisvad asutused ning raamatukoguhoidjaid teeb murelikuks, et omavalitsusel on neid seetõttu ka kergem sulgeda.

Ülle Talihärm küll ütles, et kui omavalitsus otsustab (haru)raamatukogu sulgeda, peab ikkagi selge olema, kuhu lähevad kogud ja kuidas hakatakse teenindama selle piirkonna elanikke.

Rapla maakonnas on olukord väga erinev. Näiteks Raikküla ja Kaiu vallas on praegu kummaski kolm iseseisvat raamatukogu, aga Rapla vallas on raamatukogud koondatud ühtse juhtimise alla ning Kuusikule alles jäänud teeninduspunkt.

Märjamaal on väiksemad raamatukogud muudetud haruraamatukogudeks. Mis saab Vigala valla kahest raamatukogust, seda pole Vigala vallavanema Priit Kärsna sõnul ühinemisläbirääkimistel arutatud.

Käru raamatukogu tulevikust on teada, et ühinemislepingu järgi liidetakse kahe aasta möödudes Käru (ja Väätsa) raamatukogu Türi raamatukoguga, kuid kõik muu, sh teavikutega varustamine säilib vähemalt järgneval neljal aastal samal tasemel, mis seni olnud.

Inge Põlma / foto: Katrin Grichin

Loe pikemalt 26. aprilli Raplamaa Sõnumitest