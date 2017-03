Juuru valla seitse küla on olemuslikult juba Kohilaga liitunud

1. märtsil esitasid Juuru valla seitse küla taotluse algatada külade Juuru valla kosseisust Kohila valla koosseisu üleandmine. Otsuse, kas külad antakse Kohilale üle või mitte, teeb Juuru vallavolikogu korralisel istungil 23. märtsil.

Raplamaa Sõnumid käis nendes külades kohal ja suhtles kohalike inimestega, et uurida otse, miks külaelanikud Kohilaga liituda soovivad.

Jaluse küla

Jaluse külas elab praegu 24 täiskasvanud inimest, kellest 16 on andnud allkirja Kohila vallaga külade kaupa liitumise poolt. Jaluse küla esindaja Külliki Malkeni sõnul on üks põhjus, miks küla elanikud soovivad Kohilaga liituda, logistiline. „Enamik käib Tallinnas tööl ja lapsed käivad Kohilas koolis. Liigutakse Kohila suunas,“ selgitab Malken.

Suurim küsimus, mis jääb õhku, on Malkeni sõnul seoses lastega, kes praegu Kohilas koolis käivad ja koolibussi kasutavad. „Kui nüüd liidetakse Jaluse küla Rapla vallaga, ei tea, kuidas edasi läheb. Kas Rapla maksab Kohila koolile raha, et Jaluse küla lapsed saaksid seal koolis käia, või ütleb, et pange lapsed Rapla valla kooli,“ on Malken murelik.

Jaluse küla on tõeline maakoht ja hajaküla, kus oma keskust külaelanikel ei olegi. Malkeni sõnul kogunevadki mitmed ümberkaudsed külad Järlepa külas ja kogu aktiivne külaelu käib seal. Kuna ümberkaudsete külade inimesed on omavahel tugevalt seotud, on loomulik, et soovitakse ka ühiselt liituda.

