„Kaustik“ on plaat armastusest ja teistest olulistest asjadest

Mõni kirjutab sahtlisse, teine kaustikusse ja kolmas annab välja oma „Kaustiku“. Rapla juurtega Sten-Olle Moldau on valmis saanud oma teise heliplaadi pealkirjaga „Kaustik“ ja 7. aprillil esitles ta seda kultuuriklubis Baas.

Plaadi nimilugu „Kaustik“ on originaalis instrumentaalpala, kuid Sten-Olle ei suutnud kontserdi ajaks sellele sõnu külge pookimata jätta. Lugu ise valmis praamil olles ja olevat selline, mis aitab kirjutada. Nii et ehk aitab see töövahend ka teistel kirjutada.

Laulu sõnadeks sai aga Saaremaa muusikalaagris kirjutatud kõne. See iga-aastane laager on Sten-Olle sõnul kodu kõrval teine koht, mis on teda kõige rohkem mõjutanud. Laagri lõpus on juhendajatel kombeks tänada osalejaid kõnega.

Oma mõtte selle kõne jaoks julges Sten-Olle nüüd sõnadesse panna: kõik inimesed tegelevad terve elu peamiselt armastuse otsimisega. Vahel küll troonivad laulude edetabelites pidutsemisest kõnelevad lood, kuid pidutsemine polegi muud kui lootus leida keegi, keda armastada. Või välja minna sellega, keda armastad.

Helerin Väronen / foto: Kert Ülenõmm

