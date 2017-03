KENIK 2017 tõi noored arutlema Kesk-Eesti identiteedi üle

Mõiste “identiteet” hõlmab palju enamat, kui esmapilgul paistab. See võib iseloomustada ühte inimest või tervet kogukonda ning kohati haarab palju laiemat tervikut. Ja igaühel on õigus seda näha ja tajuda oma vaatenurgast.

Kesk-Eesti identiteedi üle arutlesid Rapla- ja Järvamaa noored neljapäeval, 9. märtsil Raplamaa kaasaegse kunsti keskuses konverentsil “Noored kultuuriruumide ristteel”.

Konverents korraldati Järva ja Rapla maavalitsuse ning MTÜ Koduloolane koostöös ning oli jätk eelmisel aastal Paides toimunud Kesk-Eesti kultuurikonverentsile. Sündmus koosnes seitsmest ettekandest, mida vürtsitasid videoklipid ja etteasted Kesk-Eesti noortelt pärimusmuusikutelt.

Kõik, kes kohal viibisid, võisid veenduda, et tegemist oli läbimõeldud ja professionaalse üritusega. Päevakava oli konkreetselt paigas ning sellest hoiti kinni. Vahel kipub juhtuma, et terve päeva vältava ürituse lõpus on ajakava nihkes, aga Kesk-Eesti noorte identiteedikonverentsi (lühidalt KENIK 2017) puhul seda ei olnud. Programm oli tihe, isegi intensiivne. Mõnel hetkel tundus, et nüüd oleks ettekannete vahele puhkemomenti tarvis, aga see tuli alles lõunapausil.

Kõik seitse ettekannet olid omanäolised. Ja see tundus olevat korraldajate taotlus, et nad kõik üksteisest pisut erineksid.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 15. märtsi Raplamaa Sõnumitest