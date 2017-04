Kõik maakonna üldhooldekodud on elujõulised

Seoses haldusreformi ja Raplasse rajatava uue hooldekeskusega uuris Raplamaa Sõnumid, milline võiks olla kõigi valdade üldhooldekodude tulevik lähiaastatel.

Rapla hooldekeskus

Rapla hooldekeskuse juhataja Anne-Ly Pedaja sõnul on Raplas 50 hooldekodu teenuse kohta, mis on kõik täidetud. Inimesed on järjekorras ning on tekkinud ka olukordi, kui inimene on suunatud teise hooldekodusse kohanappuse pärast. Ööpäevaringse hoolduse ehk hooldekodu teenusekohti tekib uues hooldekeskuses kokku 126 ringis. Päevakeskuse tarvis tuleb kohti ligikaudu 50.

Hetkel on Rapla hooldekeskuse toa hind 590 eurot kuus. Pedaja tõdeb, et uues hooldekeskuses saab toa hind olema kõrgem, kuid kinnitab, et teenus jääb endiselt inimestele kättesaadavaks ning hind ei kerki üle 700 euro.

Juuru hooldekodu

Juuru hooldekodu juhataja Merle Lember hooldekodu lähitulevikku ennustada ei oska, kuna ei ole veel teada, mis Juuru vallast edasi saab. Praegu on hooldekodus 24 kohta ja koha hind on 641 eurot. Lember on seisukohal, et nii nagu kooliski vajab mõni väikeklassi, võib mõni eakas vajada hoopis väikest ja maalähedast hooldekodu.

Oma praegusesse hoonesse kolis hooldekodu alles 2008. aastal ning küttesüsteem ja katus on hiljaaegu vahetatud.

