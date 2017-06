Kristiina Ehin ja Silver Sepp kutsuvad kohtuma rohtunud radadel

16. juunil jõuab Raplasse muusika ja kirjanduse ringreis “Rohtumised & Kohtumised”. Selle projekti taga on muusik Silver Sepp oma uue plaadiga “Rohtumised” ja luuletaja Kristiina Ehin oma värskeima luulekoguga “Kohtumised”.

“Me loodame, et sellest saab kohtumispaik kõigile neile, kes naudivad ebatavalistel ja iseleiutatud pillidel loodud laule, jutuvestmist ja luulelist sõnajõudu,” räägivad Kristiina ja Silver eesootavast. “Rohtunud radadel on eriti haruldane kohtuda,” ütleb Kristiina oma Rapla kodu kamina ees, kuhu me oleme jutuajamiseks kogunenud. Rapla kontsert tuleb just siin, Ehinite koduaias, kuhu sätitakse üles Silveri ehitatud purjelaeva lava.

“Ma arvan, et meil mõlemal tekkis äratundmine, et me ei taha minna kellegi teise lavale, ükskõik kui lahe lava see ka on. Kiusatus teha oma asja oma lapsepõlvekodude hoovides, mis on meie maa, oli äkki ületamatult suur,” avab Kristiina ringreisi tagamaid.

Veel enne, kui tuppa tulime, püüdsime päeva viimast valgust ja tegime Ly hoolitsetud aias artikli kõrvale fotod. Silver haaras selle jaoks kitarri ja laulis “On metsadest tõusmas hiidseebimulle” ja teisigi värskeid ridu oma uuelt plaadilt, millele ta veel sama päeva hommikul oli stuudios teinud viimaseid “pintslitõmbeid”. Samal ajal, kui teised pildistasid, näitas Silveri ja Kristiina kümnekuune tütar Luike vanaema Ly Seppel-Ehini käe toel, kuidas ta juba kõndida oskab. “Tee ja kook on valmis,” kutsus siis Ly meid tuppa.

Mari Tammar / foto: Siim Solman

