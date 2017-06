Kui hindamisjuhend ei näe ette teisiti, ei tohi järelevastamisel hinnet alandada

Iga kool koostab oma hindamisjuhendi ise ning igal õpetajal on kohustus selgitada õpilastele koolis kehtiva hindamise põhimõtteid. Maakonna koolide direktorid hindavad õpetajate teadlikkust hindamisjuhendi osas kõrgelt, õpilaste kogemused on aga erinevad.

Raplamaa Sõnumite poole pöördus oma murega ema, kelle sõnul on tema laps hea õpilane, kuid pärast pikka puudumist tal siiski üks kontrolltöö ebaõnnestus. Laps õppis teema selgeks ning läks kordustööd sooritama. Hiljem tuli laps koju jutuga, et kuigi ta tegi veatu töö, oli õpetaja öelnud, et ta ei saa viite panna, peab hinnet alandama ja nelja panema.

„Ma see moment ei saanud aru, et see vale on. Nõukogude ajal, kui mina koolis käisin, siis tehtigi niimoodi,“ tõdeb ema. Teiste lapsevanematega suheldes sai naine teada, et selline hinde alandamine ei ole siiski alati õige.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Merike Mändla kinnitas lapsevanemale, et kui kooli kodulehel olev kehtiv hindamisjuhend ei näe nii ette, ei ole hinde alandamine järelevastamisel õigustatud ja soovitas sellisel juhul pöörduda kooli juhtkonna poole.

Lapsevanem tegi kindlaks, et tema lapse kooli hindamisjuhend kordustöö puhul hinde alandamist ette ei näe, aga ei söandanud juhtkonna poole pöörduda, kuna tema laps keelas emal seda teemat koolis arutamast, kartes õpetajate halvakspanu.

Kooliaasta lõpus jäigi lapse tunnistusele see üksainus neli, mille ta järelevastamisel ebaõiglaselt sai. Nüüdseks on sellest juhtumist küll aastaid möödas, aga laps räägib emale, et mitmed õpetajad kasutavad sama hindamismeetodit järelevastamistel veel praegugi. Lapsevanem otsustas teema tõstatada, et nii õpetajad kui ka lapsevanemad oleksid teadlikud, mis on hindamisjuhendiga koolis lubatud ja mis mitte. Ajalehe kaudu tegi ta seda selleks, et säilitada nii enda kui ka oma lapse anonüümsus.

Kordustööde hindamist on täpsustanud kolm kooli

kolm kooli

Hindamisjuhend ja järelevastamise kord on iga Raplamaa kooli kodulehelt leitav. Laias laastus on nad sarnased, aga detailides üpriski erinevad.

Kõikides koolides on puudumise korral järeltöö ja ebaõnnestunud kontrolltöö korral kordustöö sooritamise võimalus ette nähtud. Enamasti on järelevastamiseks ette nähtud kümme päeva, vahel on aega kaks nädalat ning üldjuhul on sees ka punkt, mis lubab õpilasel ja õpetajal omavahel järelevastamise aeg kokku leppida ning vastamise perioodi vajadusel pikendada.

Valdavalt ütlevad koolide hindamisjuhendid, et kordussooritust võimaldatakse õpilasele üks kord, kuid on üksikuid erandeid. Mõnes koolis võib kordustööd teha ka kahel korral. Kui mõnes koolis arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel nii esialgset hinnet kui kordustöö hinnet ja selle tulemusena tuleb keskmine hinne veidi madalam, näevad üksnes kolme kooli hindamisjuhendid ette kordustööle hinde panemisel teatud kitsendusi.

