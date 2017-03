Kuidas põder üle Rail Balticu pääseb

Põdrad üle ökodukti ei lähe, ütlevad jahimehed. Loomulikult lähevad, kui see õigesti ja õigesse kohta ehitada, väidavad Rail Balticu loomastiku-uurijad vastu.

Peaaegu miljonieurosel ulukisillal liiguvad vaid seenelised. Nõnda algab uudislugu, mis ilmus mõni aasta tagasi Soome ajakirjanduses. Eesti jahimehed kardavad, et midagi sarnast võib juhtuda ka Eestis pärast Rail Balticu ökoduktide valmimist.

Yle uudisterubriigis 2014. aasta septembris ilmunud loos vaadeldakse ulukisilda Lahtist veidi põhja pool Vierumäel. Seal ütleb põdrauurija, et enamik ökodukte ei tööta, kuna ulukid kardavad sildu. Ta lisab, et toimivad hoopis altpääsud. Samuti tõdeb ta, et kuna ehitusel hoitakse raha kokku, tehakse sillad enamasti liiga kitsad. Samas väidab silla projekteerija, et nad jälgisid silda poole aasta jooksul pärast valmimist ja nägid seal kõigi imetajarühmade jälgi, sealhulgas põdra omi. Ajutiselt üleval olnud kaamerasse ühtegi põtra jäänud pole.

Eestis seni ainsa, olulisema sihtliigina põdra jaoks rajatud Kolu ökodukti tihedaim kasutaja on kass, selgus peaaegu kaks aastat väldanud seire käigus. Kassid jätsid ökodukti liivaribale oma jälgi 542 korral, järgnesid rebased 516 korraga. Põder kolm aastat tagasi valminud roherajatist kasutanud ei ole. Samas peetaksegi selliste rajatiste sissetöötamise ajaks viit aastat.

Mullu kevadel vahendas Soome ajakirjandus rõõmsamat pilti, kui sealses jahiajakirjas ilmus lugu, kus ajakirjanik kõnnib koos jahimehega Lohjanharju rohesillal ja silmab seal nii valgesabahirve kui ka põdra jälgi. Jahimehe sõnul võtavad hirved üsna kiiresti ülekäigu omaks, põdrad hoopis aeglasemalt.

Vivika Veski / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 15. märtsi Raplamaa Sõnumitest