Külm õhk ja soojad mõtted ainulaadses Hageri palvemajas

Hageri palvemaja tähistab tuleval aastal oma 200. sünnipäeva. Ettevalmistused suureks tähtpäevaks käivad juba praegu. Hageri koguduse nõukogu liige Sigrid Põld avas meile palvemaja uksed ja rääkis nii hoone ajaloost kui ka praegustest ning tulevastest võimalustest.

Sõnaga palvemaja seostub alati midagi sakraalset ja püha. Oma silme ees võib ilmselt igaüks meist kujutada, milline üks palvemaja välja võiks näha. Ikka ja alati käib palvemajaga kaasas väike torn. Justkui oleks see vajalik, et hoone teiste seast eristuks ja oleks kaugelt äratuntav.

Hageri palvemaja on aga ehitatud sootuks teises vaimus. Endise vennastekoguduse hoonena ehitati Hagerisse palvemaja just eesmärgiga sulanduda võimalikult oma keskkonda. See hoone pidigi meenutama pigem tavalist rehielamut kui pühakoda. Ikka selleks, et üks tavaline eestlane võiks tunda end neis ruumides hästi ja mugavalt

Stina Andok / foto: Siim Solman

