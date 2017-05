Lelle-Pärnu raudteelõigu saatus on lahtine

Möödunud neljapäeval otsustas vabariigi valitsus, et Lelle-Pärnu vaheline raudteelõik jääb investeeringust ilma, mistõttu on selle säilimine seatud küsimärgi alla.

69,5 kilomeetri pikkuse Lelle-Pärnu raudteelõigu kapitaalremont maksaks 17 miljonit eurot. Valitsuse kokkuleppes, millega otsustati, millised taristuobjektid 2018-2020 täiendavad 135 miljonit eurot saavad, sellele raudteelõigule raha ette nähtud ei ole. Näiteks investeeritakse 64 miljonit eurot hoopis Via Balticasse ning Pärnu lennujaama arenduseks ning 8 miljonit eurot sai Riisipere-Turba raudteelõik.

Kuigi valitsus otsustas raudteelõigu jätta rahastamata, on Edelaraudtee juhid öelnud, et ollakse valmis raudtee sajaprotsendiliselt omafinantseeringuga remontima – seda aga teatud tingimustel. Remondi käigus tuleks välja vahetada kehvas seisukorras ballastkillustik, puitliiprid ning asendada rööpad tänapäevaste pikirööbastega, et vähendada müra ja vibratsiooni.

Raha Via Balticale ja Pärnu lennujaamale

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ei salga, et valitsuskoalitsiooni laual oli tema ettepanek Lelle-Pärnu liini rekonstrueerimiseks, mida koalitsioonikaaslased ei toetanud. Simsoni väitel ei ole aga selle liini jätkamine otseses sõltuvuses investeeringuprogrammi otsustest. „Ministeeriumil seisab Lelle-Pärnu liini osas otsuse tegemine veel ees, kus tuleb kindlasti arvesse võtta ka kohaliku maavanema ja linnapea arvamust, kes on muuseas öelnud, et antud liin ei ole esmavajalik,“ rääkis Simson.

Minister ütles oma kirjas, et lähiaastatel algav Rail Balticu ehitus võiks hiljem selle lõigu asendada, senimaani tuleks aga otsida teisi alternatiive. Alternatiivina mõeldakse tõenäoliselt asendusbusse kas eraldi või kombinatsioonis rongidega neil lõikudel, kus rongiliiklus jätkub. „Aga see kõik veel selgub,“ ütles ta.

Simsoni sõnul on investeeringud Lelle-Pärnu raudteelõigul vajalikud selleks, et hoida või parandada liini tänast kiirust. „Kui kapitaalremonti lähiaastatel ei toimu, siis suure tõenäosusega tuleb lõigul kiirust langetada ja tekib küsimus selle lõigu säilimise osas,“ lisas ta.

