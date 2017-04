Lisaleht Tervise Edendaja: 2017 on üks eriline aasta

Tänavu 18. mail toimub juba 20. Raplamaa tervisekonverents, mis on seekord pühendatud tervisepoliitikale ja -poliitikutele.Samuti saab 20-aastaseks Raplamaa inimeseõpetuse ainesektsioon. 10. korda saab teoks maakondlik „Kaitse end ja aita teist“ ohutusprojekt, 15. korda koolieelikutele Oti päevad, 25. korda on aga aprillis tähelepanu all südametervis.

Paar viimast aastat on südamenädal võtnud kuu mõõtmed ja nii saame rääkida juba südamekuust. Mul on väga hea meel, et hoolimata omavalitsuste reformimisest on tervisetegevused väga aktiivsed – ei kao ju meie inimesed ega aktivistid kuhugi, olgu valla nimi mistahes. Aprillis on Raplamaal 50 südametervise tegevust, millest saab osa mitu tuhat inimest. Eelmisel aastal oli võimalik kokku lugeda südamekuust osasaanuid üle nelja ja poole tuhande.

Tähelepanuväärne on ehk ka see, et maavalitsused tegutsevad viimast aastat ning sellega koos kaob maakonna tasandilt ka tervisedenduse spetsialisti ametikoht. Oleks suurepärane, kui uued kohalikud suured omavalitsused looksid rohujuure tasandile tervisespetsialisti ametikoha – see ongi olnud tegelikult aastatepikkuse töö eesmärk. Kuidas aga asjalood tegelikult olema hakkavad, ei tea praegu keegi. Tööd tehakse nii kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kui ka rahvatervise seadusega.

Tunnustame 18. mail 7. korda ühisel üritusel Ra­pla­maa tervisedendajaid ja sotsiaaltöötajaid ning 3. korda noorsootöötajaid. Sotsiaalminister andis aga oma tunnustuse 28. veebruaril Rapla maakonna tervisenõukogu esimehele Elari Hiisile, kes on väga tervisedenduslik vallajuht ning poliitikute koolitaja.

Ülle Laasner, tervisedendaja

Loe pikemalt 5. aprilli Raplamaa Sõnumitest