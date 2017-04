Looduslike pühapaikade uuring Rapla ja Hageri kihelkonnas

Rapla ja Hageri kihelkonnas toimub looduslike pühapaikade uuring. Pühapaikadest kõneleva pärimuse kogumisel ja paikade kaardistamisel palutakse kohalike elanike abi. 26. aprillil kell 16 on Rapla keskraamatukogus Rapla kihelkonna looduslike pühapaikade teabepäev.

Eesti looduslike pühapaikade suhtes on huvi tundnud juba sajandite tagused kroonikud ja reisimehed, ka on pühapaikade alast infot jõudnud mitmesuguste ajalooliste asutuste dokumentidesse ja vanadele kaartidele. Looduslikest pühapaikadest kõnelesid oma mõnevõrra romantilistes kirjatöödes estofiilid ja rahvusliku ärkamisaja õpetlased. 19. sajandi teisest poolest alates, kui Jakob Hurda jt eestvõttel süsteemsemalt pärimust koguma hakati, on muuhulgas pandud kirja ka teavet pühapaikadest. Küsimused pühadest kohtadest ja nendega ühenduses olevatest kommetest on kuulunud edaspidi folkloristlike välitööde küsitluskavadesse.

Jüri Metssalu

