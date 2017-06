Luuleline lõuna Rein Veidemanni moodi: õnn olla koos oma põlvkonnaga

7. juunil kogunesid Rapla keskraamatukogu ees Andres Ehini nurgakeses taas luulehuvilised. Kohtuma oli lubanud tulla mitmekülgne inimene – kirjandusteadlane, poliitik, erksa närviga ühiskonnategelane, üliõpilastele alati mõistev ja pühendunud õpetaja, nüüd Tallinna Ülikooli prof emeritus, vastne ringhäälingunõukogu esimees Rein Veidemann.

Sel kohtumispäeval on tähtis, et ta on ka luuletaja.

„Kirjandusteadlane ja literaat Rein Veidemann debüteerib oma 70. sünnipäeval luulekoguga ning teeb ühtlasi kummarduse kogu Eesti luuleloole,“ oli juba uudistest lugeda olnud. „Rein Veidemanni värske luulekogu “Lausungid ja pausid” on komponeeritud 39-st erinevatel eluetappidel sündinud tekstist ning kannab alapealkirja “Fuuga”, vahendas “Aktuaalne kaamera”. Nii oli siis teada, mille võrra on meie raamatukogud jälle rikkamaks saanud.

Kes ootasid eaka moega väärikat poeeti, pidid pettuma, literaat nägi välja vähemalt veerandsada aastat noorem, liikuvam, särasilmsem ja tundelisem kui mõnigi nooruk. Kiiresti haaras ta vestlusse kõigi kohalviibijate tähelepanu, kohe oldi samal lainepikkusel ka nendega, keda ta varem ei tundnud.

Juune Holvandus / foto: Siim Solman

