Märjamaa on Eesti luulekeelse nime pärija

Märjamaa valla aukodanik, kirjanik Arvo Valton on viimastel aastatel andnud ikka ja jälle põhjust tulla Märjamaa raamatukogus tema uue raamatu esitlusele. Eelmisel nädalal tutvustati raamatut „Märjamaa legend“.

Raamatu tegevus toimub Liivi sõja ajal aastatel 1560–1574, kui Eestist käisid üle mitme riigi sõjaväed. Kohalikud talupojad olid mitmepoolsete koormiste all ja said tunda ka väesalkade röövretki.

Kui stiilinäitena oli raamatu algusest paar lehekülge ette loetud, sai sõna raamatu idee algataja Tõnu Mesila. Koduloohuviline mees on kümmekond aastat kogunud ja süstematiseerinud vanu fotosid ja muid huvipakkuvaid materjale. „Kohalikus ajaloos on palju valgeid laike. Kogumikku „Märjamaa 650“ koostades tundsin puudust, et Märjamaa kohta pole pikemat lugu-legendi. Mõtlesin kord ise midagi kirja panna, aga eelistasin siiski jääda oma liistude juurde,“ rääkis Mesila. Kui Arvo Valton esitles mullu oma raamatut, mis pidi kirjaniku sõnul küll viimaseks jääma, tegi Mesila talle ettepaneku kirjutada Märjamaa legend. Valton võttis vedu ja 2016. aasta suvel oli käsikiri mõne kuuga valmis.

Reet Saar / foto: Reet Saar

