Mees, kes on kontaktis kogu maailmaga

14. jaanuaril tähistas oma kaheksakümnendat sünnipäeva mees, kes on kontaktis peaaegu kogu maailmaga. Teda tuntakse kombinatsiooni ES3GX järgi. Kõlab kummaliselt? Selgituseks nii palju, et tegu on Vahastu küla mehe Henno Akkatusega.

Kombinatsioon ES3GX on Henno Akkatuse kutsung raadioamatööride seas. Selline numbri- ja tähtederida on maailmas ainulaadne, sest igal raadioamatööril on oma kombinatsioon. Raadiofanatt tähistas hiljaaegu oma suurt juubelit kodukülas Vahastus. Õnnitlema tuli raadioamatööride ES3-delegatsioon, kellega olnut meenutati. Käisime meiegi härrale õnne soovimas ning uurimas, kui tihti ta raadiotega veel tegeleb.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

