Merebioloog pani oma teaduslikud illustratsioonid näitusele

Raplamaalt pärit merebioloog ja zooloog Lennart Lennuk avas esmaspäeval, 8. mail Rapla kultuuriklubis Baas oma esimese avaliku teaduslike illustratsioonide näituse „Elu peotäies merevees“.

Lennuk on joonistamisega hobikorras tegelenud kogu oma elu. Huvi joonistamise vastu süstisid temasse Kohila gümnaasiumis õppimise ajal Ehalill Halliste ja Lea Sonni. Hiljem õppis ta teaduslikku illustratsiooni Põhja-Ameerikas Dolores Santoliquido käe all.

Esimese teadusliku illustratsiooni joonistas Lennuk 2010. aastal, kui talle pakuti võimalust kirjutada ajakirja Eesti Loodus artikkel planktonist. „Mõtlesin, et kuidagi hea oleks illustreerida seda, aga fotosid on planktonist väga raske teha, sest nad on pisikesed, läbipaistvad ja läikivad. Otsustasin, et joonistan,“ meenutab Lennuk.

