Müstikat täis talu Tolla külas

Kaiu vallas Tolla külas on üks omamoodi müstiline talu, mis äratab huvi eelkõige iidsete indiaanikoolituste ja -tseremooniatega. Rutiinse argi- ja linnaelu kõrvalt on seal võimalus end luua, tasakaalustada, välja elada ning mõtteid koguda.

Rahulikus, privaatses, vaikses keskkonnas tervitab meid Valgusepuu talu perenaine Helen Star Cave. Tollas on ta nüüd olnud täpselt aasta jagu. Selle ajaga on ära tehtud palju, kuid tööd on naise sõnul veel küll ja rohkem. Paik on ilus ja loodusküllane, kuid talu tegevused tekitavad märksa suuremat uudishimu.

Valgusepuu talus tegutseb MTÜ Vaprad Elusõbrad, mille visiooniks on aidata inimestel leida ja luua tasakaalu, ilu, väekust, tarkust ja vabadust ning tuua paremat tulevikku järgmistele põlvkondadele. Paljuski on see loodud inimestele, kellel on huvi indiaanlaste eluviiside, põhimõtete, elutarkuste ja tseremooniate vastu. Kuid mitte ainult.

Tseremooniasaun ja maa-alune kiva

Liigume laagriplatsile, kus näeme pajuokstest valmistatud indiaanitelki. Selle keskele asetatakse tulel kuumaks aetud kivid, siis kaetakse telk mitme kihi tekkidega ja tseremooniaalses saunas viiakse läbi erinevaid rituaale. Säärast sauna tehakse neli korda aastas 20-30 inimesele. Heleni sõnul aitab saun puhastada lisaks kehale ka vaimu.

Samale platsile ehitatakse lähiajal valge indiaani püstkoda ehk teisisõnu tipi. Indiaanlaste õpetused, vaim ja olek ning ühendus ja austus looduse vastu kõnetab perenaist. Seda tõestab asjaolu, et juba kakskümmend aastat on ta täiskohaga indiaaniõpetustega tegelenud, olles reisinud neljakümnes riigis ja võttes neist igaühest midagi endaga kaasa.

Üks põnev ehitis rajatakse tallu veel – selleks on maa-alune kiva ehk maakeeli pime ruum. Heleni sõnul on Eestis veel ainult üks selline „koobas“ Pärnumaal, kuhu kiirest elutempost väsinud inimesed tulevad aega maha võtma.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 21. juuni Raplamaa Sõnumitest