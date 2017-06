Muusikal „Grease“ tõi täismaja

Muusikali „Grease“ piletid olid nii kuum kaup, et saal sai ammu enne esietendust täis broneeritud. Sama kiiresti, kui muusikali Facebooki gruppi läks üles teade viimasel hetkel vabanenud piletitest, olid nad juba läinud.

Muusikali etendas Rapla kultuurikeskuse noorte näitetrupp kõigest kaks korda. Esietendus oli reede õhtul ning teine etendus laupäeva pärastlõunal. Mõlemal korral oli Rapla kultuurikeskuse saal puupüsti rahvast täis.

Muusikali lavastaja Piia Põder ütles, et jäi kõigega rahule ning seatud eesmärgid said täidetud. „Inimesed võtsid meid ilusasti vastu,“ lausus ta.

Muusikali lavale toomise mõte tekkis soovist noori proovile panna. Põder selgitas, et eelnevalt on erinevaid projekte tehtud. Need ei ole küll otseselt muusikalid olnud, aga muusika on neis oma rolli mänginud. Ta lisas, et nägi kõrvalt noortes veelgi potentsiaali – lauldud juba on, teksti on ka tehtud, nüüd siis võeti lisaks tants juurde.

Katri Reinsalu / foto: Aare Hindremäe

Loe pikemalt 31. mai Raplamaa Sõnumitest