Naistepäeval naistega ja naistest

Tänane päev on pühendatud kõikidele naistele kogu maailmas. Selle päeva puhul kohtusime tublide naistega, et põgusalt rääkida nende töödest-tegemistest. Kuigi Rapla maakonnas on väga palju tublisid ja ettevõtlikke naisi, otsustasime seekord pöörata tähelepanu just neile õrnema soo esindajatele, kes on oma elus teinud valiku vahest mitte nii naiseliku ameti kasuks.

Särtsakas bussijuht Merike Remmel märkab tänu tööle looduse ilu

Merike Remmel on kolmkümmend aastat töötanud kaubanduses, sellest kümme aastat kuni 2015. aasta novembrikuuni Märjamaa Statoili teenindusjaamas klienditeenindajana. Siis käis aga Merikese sõnul klõps ja limiit sai täis. Edasi kulges kõik juba väga kiiresti. 9. novembril 2015 võttis naine end töölt vabaks ja 15. novembril asus Raplas bussi juhtimiseks vajalikku luba tegema.

16. detsembril 2015 sooritas ta edukalt sõidueksami ja 2016. aasta jaanuari lõpus alustas ametlikult tööd bussijuhina. Merikese abikaasa on bussijuhina töötanud juba 25 aastat ning toetab naise valikut väga.

Rapla maakonnas töötab ettevõttes Hansa Bussiliinid AS kokku neli naisbussijuhti. Merikese sõnul on meeskolleegid neid hästi vastu võtnud ning kui üldse, siis pälvib ta pigem nendelt positiivset tähelepanu. Küll aga on natuke naljakaid kokkupuuteid olnud klientidega.

Nii näiteks soovis Kohila kandis bussi peale tulla vanem mees, kes naise nägemisest kohkus, seisatas ja kõhkles, kas bussi siseneda. Märjamaal sisenes bussi noormees, kes naljaga pooleks uuris: „Kas sul turvavööd ka on?“ Merike aga ei lasknud end heidutada ja küsis noormehelt sihtpunkti jõudes muiates: „Kas istme jätsid ikka kuivaks?“ Mõni jälle on öelnud, et naisbussijuhiga on kuidagi kindlam sõita.

Stina Andok / foto: Siim Solman

