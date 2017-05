Näitus „Fookus“ kompab piire ja nihutab fookust

Raplamaa kaasaegse kunsti keskuse maalijad avasid neljapäeval, 4. mail oma näituse nimega “Fookus”. Näitusel osalevad kunstnikud tegelevad maalimisega väljaspool tööaega ja on oma kunstioskuste pagasi poolest erineva tasemega.

Näitusel osalevad Mikk Allas, Ulvi Blande, Anne Kase, Eha Koit, Helena Lasner, Karin Polluks, Avo Päädam, Mari Põld, Olga Sokk, Margit Terasmees, Ave Tislar, Mati Toomla, Tiina Tubli, Marge Vonk. Näituse kujundas Helena Lasner.

Pealkiri „Fookus“ viitab sellele, et kuigi me otsime oma elus, tegevustes ja piltides midagi, millele keskenduda, on vahel vaja fookusest eemalduda, näha tervikut. Maalidel on näha, kuidas on kujutatud enda isiklikke huviobjekte, nihutatud fookust ja kombitud piire. Kõik kunstnikud on erineva käekirjaga ja kujutanud väga erinevaid asju. Küll leidub seal vett (kusjuures ranna osa on reaalsete kivikestena pildi ees), inimesi, loomi, maju, loodust ja abstraktseid pilte.

Helerin Väronen / foto: Ulvi Blande

