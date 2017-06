Noored näitasid killukesi suvisel peol esitamisele tulevast repertuaarist

6. juuni õhtul oli Rapla kultuurikeskus puupüsti rahvast täis, kuna toimus XII noorte laulu- ja tantsupidu tutvustav kontsert.

Oma õpitud repertuaari, mõeldud mõtteid ja kogetud emotsioone näitasid RVG ja Kohila gümnaasiumi rahvatantsijad, Riinimanda kooride ja Rapla laulustuudio lauljad, Rapla maakonna noorte puhkpilliorkester, Rapla poistekoor ja Raplamaa noorte meeskoor.

Seekord on laulu- ja tantsu-peo pealkiri „Mina jään“. Sellest on tuletatud Raplamaa deviis: „Mina jään raudselt Raplamaale“. Rapla maakonnast on peole minemas ligi 1300 lauljat, tantsijat ja pillimeest 63 kollektiivist, kes rongkäigus just selle hüüdlause alla koonduvad. Laulupeo Raplamaa kuraatoriks ja kontserdi õhtujuhiks olnud Mari Tammar sõnas, et see on märk, et me oleme uhked Raplamaa üle.

Helerin Väronen / foto: Siim Solman

