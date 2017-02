Õdus neljapäev Sal-Salleri ja Laurimaaga

Möödunud neljapäeval andsid Rapla kultuurikeskuses akustilise kontserdi muusik ja laulukirjutaja Hendrik Sal-Saller koos ansamblikaaslase ning põlise raplalase Erko Laurimaaga.

Kontserdipiletid läksid kiirelt kui soojad saiad. Seda tõendas 16. veebruar, mil kogu Rapla kultuurikeskuse saal oli äärest ääreni rahvastatud, kuulajaskonnas nii nooremaid kui ka vanemaid. Esialgu paistsid punase taustaga laval vaid kaks tooli ja kolm kitarri. Rahvas ootas põnevusega õhtu staare. Nende saabudes aplodeeriti kõvasti.

Hendrik Sal-Saller alustas enda humoorika tutvustamisega, öeldes, et ehk mõni kuulaja saalist teab sellist ansamblit nagu Smilers ning et tema selle bändi liige just ongi. Loomulikult teadsid kõik saalisviibijad, kes ja mis on Smilers ja seega pani säärane tutvustus rahva muigama.

Erko Laurimaad ei pidanud Sal-Saller vajalikuks pikalt tutvustada. Teadagi on ta meie kohalik Rapla noormees. Hendrik ütles vaid, et see olevat Erko „süü“, et nad nüüd kahekesi Rapla lavale astunud on ja seda veel akustiliselt. Ta lisas, et on varemgi samas saalis ja samal laval esinenud, kuid eriline oli see õhtu sellepoolest, et esimest korda oli talle Raplas üles seatud kuldne mikrofon.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman

Loe pikemalt 22. veebruari Raplamaa Sõnumitest