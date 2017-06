Piimafarmid kutsusid lapsed lauta

Juuni on piimakuu, suvekuu esimene päev aga lastekaitsepäev. See tore kokkulangevus realiseerus veelgi vahvamalt, sest Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas avatud piimafarmide päeva. See oli suurepärane võimalus õpilased üheks päevaks kooliseinte vahelt välja tuua.

Kaiu LT lehmi tulid uudistama lapsed Kose vallast. Oru põhikooli ja Ardu kooli algklasside lapsed saabusid suure bussiga ja tundus, et nii lastele kui ka kõrvalseisjatele oli kõige meeleolukam hetk kohe täitsa alguses. Tuleb tunnistada, et päris tore on jälgida linnalapsi bussi pealt maha astumas ja esimest sõõmu maalõhna sisse hingamas. Sellele järgnes ninakrimpsutus ning meeleheitlik püüd oma nägu kuidagi selle eest varjata.

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman

