Probleemsete laste puhul ei tohiks karta piiride seadmist

Mõni aeg tagasi, täpsemalt 20. veebruaril kella 19 paiku varastati Raplas Tallinna maantee kohvikust 750 eurot sularaha. Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ülle Saar kinnitas, et kuriteo pani toime alla 14 aasta vanune laps. Kriminaalasi on Saare sõnul veel menetluses ning toimepandu asjaolud väljaselgitamisel.

Kui kuriteo panevad toime alla 14-aastased isikud, saadab politsei materjalid alaealiste komisjonile mõjutusvahendite kohaldamiseks. Kõige karmim neist on Ülle Saare sõnul erikooli suunamine. Raplamaa alaealiste komisjoni esimees Andres Muddi ütles, et ühtegi last ei saadeta erikooli põhjuseta paljalt emotsiooni põhjal.

„Komisjoni vastava otsuse puhul peab sellele eelnema üsna pikk periood erinevate rikkumistega, kus rikkumised muutuvad järjest raskemaks ja tihedamaks ning varem alaealiste komisjoni määratud mõjutusvahendid pole andnud oodatud tulemusi,“ selgitas Muddi.

Komisjoni esimehe sõnul on mõjutusvahendeid mitmeid, alustades koolisiseste rikkumiste puhul koolikorralduslikest mõjutuvahenditest, kohaliku omavalitsuse meetmetest ja lõpetades alaealiste komisjoni määratavate mõjutusvahenditega. Eelkõige on eesmärk mõjutada alaealist asuma seaduskuulekale teele.

Mida teha, kui laps niiviisi käitub?

Mariliis Vest

