Raiesmik võib olla ühel ajal kole ja korrektne

Tähelepanelikud jalutajad märkasid, et ühel maatükil Kodila kandis on hiljaaegu lageraiet tehtud. Raiesmikul riivasid jalutajate silma rinnuni ulatuvad poolenisti maha raiutud puutüved. Raplamaa Sõnumid võttis kaasa keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo juhataja Marek Saare ja inspektor Priit Langi ning käis samuti kõnealust raiesmikku vaatamas.

Teel raiesmikule räägib inspektor Langi, et aeg-ajalt helistatakse neile ka otse, et teatada raiesmikest, mis riivavad silma. Ta tõdeb, et kuigi enamikul juhtudel ei ole tegemist millegi ebaseaduslikuga, ei võta nad kunagi selliseid kõnesid liiga kergekäeliselt ning lähevad ikka kohapeale, teevad arvuti lahti ja vaatavad oma silmaga üle, kas kõik on tehtud ettenähtud korras.

Kõik metsaga seonduv on Langi sõnul inimeste jaoks alati väga emotsionaalne. „See ei ole muruniitmine, tulemus ei jää alati ilus,“ tõdeb Saar. Inspektorite kogemuse järgi üritatakse kõikvõimalikud pättused reeglina teha silma alt ära, nii et jalutajad seda reeglina ei märkaks. „Teine asi on see, kui keegi ettevaatamatusest teeb midagi,“ ütleb Langi. Eksimusi tuleb ette küll, kuna inspektorite sõnul ei pruugi kaardi lugemine olla igaühe jaoks ühtmoodi lihtne.

Stina Andok / foto: Siim Solman

